Walla: США допускают непрямые переговоры с Ираном, но наращивают силы в регионе

Белый дом допускает принятие иранского предложения о непрямых переговорах по новому ядерному соглашению, пишет Walla со ссылкой на два высокопоставленных американских чиновника. По их словам, в то же время США значительно увеличивают присутствие американских сил на Ближнем Востоке на случай решения этого вопроса военным путем.