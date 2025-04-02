Walla: США допускают непрямые переговоры с Ираном, но наращивают силы в регионе

Как сообщили собеседники Walla, Иран согласился на непрямые переговоры при посредничестве Омана. Администрация президента США Дональда Трампа убеждена, что прямые переговоры — более перспективный вариант для урегулирования вопроса, но не исключает предложенный Тегераном формат, отмечает издание. «После обмена письмами мы рассматриваем следующие шаги для начала переговоров и укрепления доверия с иранцами», — заявил неназванный американский чиновник.
Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика вскоре отправила ответное письмо с отказом от прямых переговоров. Американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ.
СМИ писали, что с просьбой выступить посредником в этом вопросе Вашингтон обращался к Москве. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков накануне заявил, что Россия готова предложить США и Ирану помощь в выстраивании конструктивного диалога по иранской ядерной программе.