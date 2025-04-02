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Walla: США допускают непрямые переговоры с Ираном, но наращивают силы в регионе

Белый дом допускает принятие иранского предложения о непрямых переговорах по новому ядерному соглашению, пишет Walla со ссылкой на два высокопоставленных американских чиновника. По их словам, в то же время США значительно увеличивают присутствие американских сил на Ближнем Востоке на случай решения этого вопроса военным путем.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили собеседники Walla, Иран согласился на непрямые переговоры при посредничестве Омана. Администрация президента США Дональда Трампа убеждена, что прямые переговоры — более перспективный вариант для урегулирования вопроса, но не исключает предложенный Тегераном формат, отмечает издание. «После обмена письмами мы рассматриваем следующие шаги для начала переговоров и укрепления доверия с иранцами», — заявил неназванный американский чиновник.

Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика вскоре отправила ответное письмо с отказом от прямых переговоров. Американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ.

СМИ писали, что с просьбой выступить посредником в этом вопросе Вашингтон обращался к Москве. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков накануне заявил, что Россия готова предложить США и Ирану помощь в выстраивании конструктивного диалога по иранской ядерной программе.