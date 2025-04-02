AP сообщило о сомнениях стран НАТО в необходимости роста расходов на оборону

«Вопрос в том, зачем союзники [США по НАТО] должны тратить 5% ВВП на свои оборонные бюджеты, если Россия больше не угроза», — указано в статье.
При этом отмечается, что европейские страны и Канада всё же готовы на некоторое повышение военных расходов ради самообороны и поддержки киевского режима. В частности, на саммите в июне страны НАТО планируют поднять минимальную планку оборонных ассигнований для членов блока с 2 до 3% от ВВП.
Как пишет «Газета.Ru», недостаточный вклад союзников США в оборону Североатлантического альянса стал частым предметом критики в адрес европейских стран со стороны Трампа.
Так, в январе Трамп говорил о том, что не уверен в продолжении спонсирования НАТО, так как США защищают участников блока, а в ответ помощи не получают.
Тогда же французское агентство AFP сообщило, что с точки зрения стран НАТО позиция Вашингтона в отношении РФ наносит ущерб основам военного блока. Как указало агентство, переговоры между Россией и США вызывают обеспокоенность в альянсе из-за возможного сближения двух стран.