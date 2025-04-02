AP сообщило о сомнениях стран НАТО в необходимости роста расходов на оборону

При этом отмечается, что европейские страны и Канада всё же готовы на некоторое повышение военных расходов ради самообороны и поддержки киевского режима. В частности, на саммите в июне страны НАТО планируют поднять минимальную планку оборонных ассигнований для членов блока с 2 до 3% от ВВП.