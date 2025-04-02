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Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд

Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях первого саммита «Центральная Азия — Европейский Союз».

Источник: president.uz

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, сообщает пресс-служба президента.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Самарканд для участия в мероприятиях первого саммита “Центральная Азия — Европейский Союз”, — говорится в сообщении.

Сегодня он проведет неформальную встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Завтра запланирован ряд двусторонних переговоров с главами делегаций, участвующих в саммите.

Основные многосторонние мероприятия с участием глав государств Центральной Азии и руководителей главных институтов Евросоюза состоятся 4 апреля, добавили в пресс-службе.