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Беларусь и Башкортостан запустят новые гуманитарные и патриотические проекты

В среду, 2 апреля, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск — Уфа на тему: «Новые патриотические и гуманитарные проекты Беларуси и Башкортостана».

Источник: Sputnik.by

Башкортостан и Беларусь — давние партнеры, договор о торгово-экономическом сотрудничестве был подписан еще в июле 1999 года, в 2001-м в Уфе было открыто отделение посольства Беларуси. С 2021 года работает представительство Башкортостана в Минске.

Минск и Уфу связывает не только экономика. Стороны активно сотрудничают в сфере туризма и культуры. Есть планы взаимодействовать в области образования и патриотического воспитания молодежи. В частности, в Башкортостане хотят готовить специалистов, которые будут участвовать в реализации масштабного проекта Союзного государства в области производства самолетов «Освей».

Планируются совместные мероприятия по празднованию 80-летия Великой Победы. На фронтах воевало более 710 тысяч уроженцев Башкортостана, они были среди защитников Брестской крепости в первые дни войны. В годы ВОВ в республике было сформировано около 20 соединений. 170-я стрелковая дивизия приняла участие в обороне Беларуси в 1941 году, 112-я кавалерийская дивизия отличилась в операции «Багратион» в 1944-м.

Какие двусторонние проекты являются ключевыми в год 80-летия Великой Победы? Где в Башкортостане будут готовить специалистов для Беларуси? Эти и другие вопросы обсудили участники видеомоста.

Участники:

  • представитель Республики Башкортостан в Республике Беларусь Константин Дмитриевич КЛИМИН.
  • заместитель директора — главный инженер ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» Андрей Николаевич ТУЧИН.
  • ректор Уфимского университета науки и технологий, доктор химических наук, профессор Вадим Петрович ЗАХАРОВ.
  • студент Александр Сергеевич БОГДАН.