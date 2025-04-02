Беларусь и Башкортостан запустят новые гуманитарные и патриотические проекты

Планируются совместные мероприятия по празднованию 80-летия Великой Победы. На фронтах воевало более 710 тысяч уроженцев Башкортостана, они были среди защитников Брестской крепости в первые дни войны. В годы ВОВ в республике было сформировано около 20 соединений. 170-я стрелковая дивизия приняла участие в обороне Беларуси в 1941 году, 112-я кавалерийская дивизия отличилась в операции «Багратион» в 1944-м.