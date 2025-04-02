Суд готов прекратить дело о банкротстве экс-губернатора Челябинской области

Сегодня, 2 апреля, было установлено, что он погасил задолженность Дубровского перед АО «Производственное объединение “Монтажник”» в размере 7 млн рублей, Кириллом Мухиным — 1 млн и Межрайонной инспекцией ФНС № 32 по региону — 702,6 тыс. рублей.