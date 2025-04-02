Суд готов прекратить дело о банкротстве экс-губернатора Челябинской области

Ранее было удовлетворено заявление бизнесмена Дениса Кашигина о погашении всех требований кредиторов бывшего главы региона.
Сегодня, 2 апреля, было установлено, что он погасил задолженность Дубровского перед АО «Производственное объединение “Монтажник”» в размере 7 млн рублей, Кириллом Мухиным — 1 млн и Межрайонной инспекцией ФНС № 32 по региону — 702,6 тыс. рублей.
«Суд признал удовлетворенными требования кредиторов (…) Судебное заседание по вопросу прекращения производства по делу о банкротстве Дубровского Бориса Александровича назначено на 22 апреля 2025 года», — прокомментировали в суде.
Банкротом бывшего губернатора Челябинской области признали в июле 2023 года. Основанием стало заявление магнитогорского ПО «Монтажник» с требованиями в размере 34,1 млн рублей. С января 2024 года начала реализация имущества.