Назначен новый глава ФСМС

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня представила коллективу Фонда социального медицинского страхования нового руководителя.
Приказом министра здравоохранения по согласованию с премьер-министром на должность председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» назначен Айдын Кульсеитов.
Айдын Кульсеитов родился в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности «Инженер-экономист» и Академию государственной службы при президенте РК по специальности «Менеджер государственной службы».
Трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Казахстанский институт развития индустрии». С 2017 года занимал ряд руководящих должностей в администрации президента РК.
В течение двух лет возглавлял Центр стратегических разработок и анализа администрации президента РК. Затем был назначен заведующим Отделом стратегического планирования администрации президента Республики Казахстан. В последние два года работал руководителем Отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК. До настоящего времени — на посту заведующего Отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан.