Журналистка CBS назвала дату встречи Дмитриева и Уиткоффа в Белом доме

В ночь на 2 апреля о визите Дмитриева в США сообщили источники CNN, было известно, что он приедет на этой неделе. Собеседники телеканала сообщили, что переговоры будут посвящены укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном и их стремлению положить конец конфликту на Украине.