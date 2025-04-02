Захарова назвала безумством меры Британии по противодействию влиянию России

Дипломат обратила внимание на намерение Британии ввести против России усиленный режим контроля в рамках будущей cхемы регистрации иностранного влияния (FIRS). Как указала Захарова, в таком случае любое лицо, осуществляющее в Британии любую деятельность, связанную с государственными и правительственными российскими структурами, должно будет зарегистрироваться в особом реестре. В противном случае ему грозит до пяти лет лишения свободы. По ее словам, новые правила являются поистине безумными.