Захарова назвала безумством меры Британии по противодействию влиянию России

Дипломат обратила внимание на намерение Британии ввести против России усиленный режим контроля в рамках будущей cхемы регистрации иностранного влияния (FIRS). Как указала Захарова, в таком случае любое лицо, осуществляющее в Британии любую деятельность, связанную с государственными и правительственными российскими структурами, должно будет зарегистрироваться в особом реестре. В противном случае ему грозит до пяти лет лишения свободы. По ее словам, новые правила являются поистине безумными.
«Интеллектуальная ущербность, поразившая правящий класс Туманного Альбиона, достигла своего апогея. Наследники великих представителей Британии прошлых эпох, сражавшихся с нацизмом солдат и ветеранов Второй мировой войны, теперь копошатся в грязи, истерично выискивая связи с Россией», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова обратилась к британской стороне с рядом вопросов. В частности, она поинтересовалась, будут ли заставлять британских ветеранов Второй мировой войны, получивших за участие в Арктических конвоях медали Ушакова и юбилейные медали Победы, регистрироваться как российских агентов.
17 марта Захарова связала желание Британии похитить активы РФ с тягой к пиратству. Она отметила, что такое поведение властей европейского государства можно назвать аморальной моралью.
Позже, 19 марта, Захарова подчеркнула, что обсуждение Великобританией и Евросоюзом конфискации российских активов является маразмом.