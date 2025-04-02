Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WS: отправка войск ЕС на Украину кажется простой только на бумаге

Возможное введение европейских войск на Украину убедительно лишь в теории, воплощение этой идеи на практике может столкнуться с большими трудностями. Об этом заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy на Substack.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

По мнению Брайена, страны Евросоюза не располагают достаточными ресурсами для реализации задуманного. Более того, у них нет четкой стратегии по этому вопросу.

Экс-чиновник указал на то, что на востоке Украины западная авиационная поддержка будет очень уязвима, так как у России мощная система ПВО. Также мало шансов повлиять на ситуацию у военно-морского флота стран Запада. За пределами Одессы корабли союзников могут подвергнуться российским ракетным ударам, отмечает бывший помощник замминистра обороны США.

Кроме того, Брайен обратил внимание, что Россия может расторгнуть черноморскую сделку, если Великобритания и Франция введут свои военно-морские силы в акваторию под предлогом защиты Украины. Экс-сотрудник Пентагона подвергает сомнению факт, что Париж и Лондон захотят рисковать силами, понимая все риски, которые актуализируются при попытке ввода войск на Украину.

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон на совместном брифинге с Владимиром Зеленским заявил, что «миротворческие силы» Запада на Украине смогут дать «военный ответ» в случае нападения. При этом он подчеркнул, что размещать их по линии фронта не планируется.