WS: отправка войск ЕС на Украину кажется простой только на бумаге

Экс-чиновник указал на то, что на востоке Украины западная авиационная поддержка будет очень уязвима, так как у России мощная система ПВО. Также мало шансов повлиять на ситуацию у военно-морского флота стран Запада. За пределами Одессы корабли союзников могут подвергнуться российским ракетным ударам, отмечает бывший помощник замминистра обороны США.