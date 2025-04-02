WS: отправка войск ЕС на Украину кажется простой только на бумаге

По мнению Брайена, страны Евросоюза не располагают достаточными ресурсами для реализации задуманного. Более того, у них нет четкой стратегии по этому вопросу.
Экс-чиновник указал на то, что на востоке Украины западная авиационная поддержка будет очень уязвима, так как у России мощная система ПВО. Также мало шансов повлиять на ситуацию у военно-морского флота стран Запада. За пределами Одессы корабли союзников могут подвергнуться российским ракетным ударам, отмечает бывший помощник замминистра обороны США.
Кроме того, Брайен обратил внимание, что Россия может расторгнуть черноморскую сделку, если Великобритания и Франция введут свои военно-морские силы в акваторию под предлогом защиты Украины. Экс-сотрудник Пентагона подвергает сомнению факт, что Париж и Лондон захотят рисковать силами, понимая все риски, которые актуализируются при попытке ввода войск на Украину.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон на совместном брифинге с Владимиром Зеленским заявил, что «миротворческие силы» Запада на Украине смогут дать «военный ответ» в случае нападения. При этом он подчеркнул, что размещать их по линии фронта не планируется.