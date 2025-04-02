Макрон оценил работу судов Франции после приговора Ле Пен

Французский лидер обратил внимание на самостоятельность и неподконтрольность судов во время заседания правительства страны. Политик добавил, что все «подсудимые имеют право на обжалование приговора», сообщает «Интерфакс».
Марин Ле Пен была признана виновной по делу о хищении денег в Европарламенте в суде в Париже 31 марта. Обвинение представило доказательства, что политик фиктивно устраивала на работу помощников в парламент. Суд приговорил Ле Пен к четырем годам заключения, из них два года она будет отбывать условное наказание, еще два — ходить в электронном браслете. Кроме того, лидеру националистической партии придется выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. Суд также закрыл политику возможность участвовать в выборах, в том числе президентских, в течение пяти лет.
Ле Пен намерена обжаловать приговор не только судах Франции, но также обратиться в ЕСПЧ. Она назвала решение суда «посягательством на демократию». Политик уточнила, что если ей удастся снять запрет на участие в предвыборной гонке, то она будет бороться за пост президента страны в 2027 году. Ле Пен отметила, что это будет ее последняя попытка стать главой Франции.
Комментируя приговор суда, она подчеркнула, что ограничения на участие в выборах свидетельствует о том, что партия «Национального единства» популярна и пользуется поддержкой французов. Ле Пен также заметила, что Франция дискредитировала себя как демократическое государство, поэтому теперь не может давать «уроки демократии другим странам».