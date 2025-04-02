Макрон оценил работу судов Франции после приговора Ле Пен

Марин Ле Пен была признана виновной по делу о хищении денег в Европарламенте в суде в Париже 31 марта. Обвинение представило доказательства, что политик фиктивно устраивала на работу помощников в парламент. Суд приговорил Ле Пен к четырем годам заключения, из них два года она будет отбывать условное наказание, еще два — ходить в электронном браслете. Кроме того, лидеру националистической партии придется выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. Суд также закрыл политику возможность участвовать в выборах, в том числе президентских, в течение пяти лет.