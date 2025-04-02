Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон оценил работу судов Франции после приговора Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обвинительный приговор главе партии «Национального единства» Марин Ле Пен, заявил, что судебная система в стране отличается независимостью.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Французский лидер обратил внимание на самостоятельность и неподконтрольность судов во время заседания правительства страны. Политик добавил, что все «подсудимые имеют право на обжалование приговора», сообщает «Интерфакс».

Марин Ле Пен была признана виновной по делу о хищении денег в Европарламенте в суде в Париже 31 марта. Обвинение представило доказательства, что политик фиктивно устраивала на работу помощников в парламент. Суд приговорил Ле Пен к четырем годам заключения, из них два года она будет отбывать условное наказание, еще два — ходить в электронном браслете. Кроме того, лидеру националистической партии придется выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. Суд также закрыл политику возможность участвовать в выборах, в том числе президентских, в течение пяти лет.

Ле Пен намерена обжаловать приговор не только судах Франции, но также обратиться в ЕСПЧ. Она назвала решение суда «посягательством на демократию». Политик уточнила, что если ей удастся снять запрет на участие в предвыборной гонке, то она будет бороться за пост президента страны в 2027 году. Ле Пен отметила, что это будет ее последняя попытка стать главой Франции.

Комментируя приговор суда, она подчеркнула, что ограничения на участие в выборах свидетельствует о том, что партия «Национального единства» популярна и пользуется поддержкой французов. Ле Пен также заметила, что Франция дискредитировала себя как демократическое государство, поэтому теперь не может давать «уроки демократии другим странам».