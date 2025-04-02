В Кремле подтвердили возможность визита спецпредставителя Дмитриева в Вашингтон

«Если по украинскому треку будет прогресс, то значит будет продвижение вперед и на других направлениях. Если прогресса не будет, то наоборот будет усиление санкций. Для начала очень важно просто остановить механизм дальнейшего раскручивания санкций. Это важно, потому что сейчас многие компании даже если они могут какие-то сделки проводить, то стараются их не запускать, поскольку неизвестно, что будет завтра. Опасение дальнейшей эскалации санкций является очень серьезным сдерживающим фактором развития сотрудничества с российскими компаниями», — сказал Кортунов «Газете.Ru».