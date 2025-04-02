Правительство РФ поддержит ряд значимых проектов Пермского края

Глава региона выступил с докладом на «Часе субъекта Российской Федерации» во время заседания Совета Федерации.
Дмитрий Махонин рассказал о прорывных проектах в обновлении инфраструктуры образования и здравоохранения края, о строительстве крупных спортивных объектов и о реновации учреждений культуры, а также — о крупных дорожных стройках, масштабном развитии промышленного производства, в том числе оборонной направленности, и о реализации крупных инвестиционных проектов. Отчитался губернатор и об успешном опыте по расселению ветхого и аварийного жилья, который позволил Прикамью занять в этой области лидирующие позиции среди других регионов.
Успешное развитие Пермского края, успехи в экономике и в социальной сфере региона отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что Пермский край участвует в Днях субъекта в Совете Федерации в третий раз.
Валентина Матвиенко сказала о высоком темпе расселения ветхого и аварийного жилья в регионе. По этому показателю по итогам прошлого года край вошёл в тройку лидеров. Отмечен был прогресс в реновации в отраслях здравоохранения и образования региона, где только в 2024 году было построено и отремонтировано более 900 объектов.
«В планах у региона — дальнейшая модернизация и строительство новых школ, поликлиник, больниц, привлечение кадров», — сказала спикер СФ и посоветовала сфокусировать внимание также на решении вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, экологии.
Оценивая работу правительства Пермского края, Валентина Матвиенко поблагодарила руководство края за всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям, а также за шефскую помощь городу Северодонецку Луганской Народной Республики.
Обсудив итоги развития Пермского края за последние пять лет, члены Совета Федерации решили принять за основу Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Пермского края» с рекомендацией к Правительству РФ поддержать ряд значимых проектов Прикамья.
Среди проектов, которые возьмёт под опеку и поддержку финансированием правительство — строительство учебно-лабораторного корпуса, ФОК и общежития Пермского государственного национального исследовательского университета.
Кроме того, предложено рассмотреть вопрос о выделении средств на софинансирование строительства многофукциональной спортивной арены в столице Прикамья вместимостью в 10,5 тысяч мест.
В итоговый документ также включили предложение по предоставлению из федерального бюджета субсидии на реконструкцию очистных сооружений в городе Чайковский. В планах — включить инициативу в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
Совет Федерации будет рекомендовать также рассмотреть вопрос об источниках финансирования мероприятий по очищению от загрязнения водных объектов изливами шахтных вод на территории Кизеловского угольного бассейна и за его пределами.
Предложено также направить средства на софинансирование мероприятий по переселению жителей Прикамья из аварийного жилищного фонда, который был признан таковым после после 1 января 2017 года.
Подводя итоги работы команды Правительства края и краевого Заксобрания, Дмитрий Махонин отметил, что перед пермской делегацией во время работы Совета Федерации стояло несколько задач — поделиться успешными практиками и опытом региона, представить культурные и природные богатства края, обозначить промышленный потенциал, а также — представить конкретные проекты, которые уже реализуются на территории Пермского края, где ожидается поддержка федеральных властей.
«Наши предложения нашли поддержку и во время работы комитетов, и сейчас на заседании Совета Федерации», — подчеркнул губернатор.
Председатель Законодательного Собрания края Валерий Сухих познакомил сенаторов с инновационными подходами работы региональных законодателей, сделав особый акцент на цифровизации законотворческой работы.
«Наше уникальное мобильное приложение “Кабинет депутата” обеспечивает прозрачность и оперативность законотворчества без потери качества, а также решает вопросы доступности и открытости работы парламента для всех жителей Прикамья» — сообщил Валерий Сухих.