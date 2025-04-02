Правительство РФ поддержит ряд значимых проектов Пермского края

Дмитрий Махонин рассказал о прорывных проектах в обновлении инфраструктуры образования и здравоохранения края, о строительстве крупных спортивных объектов и о реновации учреждений культуры, а также — о крупных дорожных стройках, масштабном развитии промышленного производства, в том числе оборонной направленности, и о реализации крупных инвестиционных проектов. Отчитался губернатор и об успешном опыте по расселению ветхого и аварийного жилья, который позволил Прикамью занять в этой области лидирующие позиции среди других регионов.