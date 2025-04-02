Сторонники Гуцул пикетируют суд, где ожидается слушание по ее делу

«Я очень надеюсь, что моя супруга сегодня будет дома. Мы ее очень ждем, все за нее волнуются, и весь мир следит за этим злодеянием, за этим незаконным судилищем, которое происходит. Жене я хочу передать сил. Мы всегда с ней будем рядом, вне зависимости от того, что будет происходить. Но мы надеемся, что все-таки у судей есть какая-то человечность», — сказал журналистам пришедший к зданию суда муж главы Гагаузии Артем Гуцул. Он рассказал, что главу Гагаузии «очень ждут дети, которые очень переживают, особенно маленький сын, которому еще нет трех лет, но он чувствует, что ее нет рядом».