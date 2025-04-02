Сторонники Гуцул пикетируют суд, где ожидается слушание по ее делу

КИШИНЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Сотни сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул протестуют у здания Апелляционной палаты Кишинева, где рассматривается запрос адвокатов, оспоривших решение суда об ее аресте. Они скандируют «Свободу Евгении Гуцул», «Руки прочь от Гагаузии», «Евгения, мы с тобой» и другие лозунги. К зданию суда стянуты дополнительные силы полиции, которая выставила оцепление, передает корреспондент ТАСС.
«Я очень надеюсь, что моя супруга сегодня будет дома. Мы ее очень ждем, все за нее волнуются, и весь мир следит за этим злодеянием, за этим незаконным судилищем, которое происходит. Жене я хочу передать сил. Мы всегда с ней будем рядом, вне зависимости от того, что будет происходить. Но мы надеемся, что все-таки у судей есть какая-то человечность», — сказал журналистам пришедший к зданию суда муж главы Гагаузии Артем Гуцул. Он рассказал, что главу Гагаузии «очень ждут дети, которые очень переживают, особенно маленький сын, которому еще нет трех лет, но он чувствует, что ее нет рядом».
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела — о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Гуцул обвинила власти Молдавии в репрессиях против оппозиции, о чем уведомила президентов РФ Владимира Путина, США Дональда Трампа, а также Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее посещал автономию, где проживает тюркский народ христианского вероисповедания.