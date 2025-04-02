Лидер партии «Возрождение» обвинила Британию в сговоре с властями Молдавии

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что Великобритания ввела против нее санкции по просьбе властей Молдавии.
Ранее стало известно, что Лондон ввел санкции против Параски, а также против другой представительницы молдавской оппозиции, депутата парламента от блока «Победа» Марины Таубер. В качестве обоснования для включения обеих политиков в санкционный список указаны их связи с лидером оппозиционного блока «Победа» Иланом Шором.
«Решение властей Великобритании о моем включении в так называемый санкционный список вызывает недоумение и ряд закономерных вопросов. Вся моя деятельность сосредоточена исключительно в Республике Молдова и никакого отношения к Великобритании не имеет. Пока я не смогла ознакомиться с полным текстом документа, но уже сейчас ясно одно: эти санкции введены по просьбе молдавских властей и стали еще одним инструментом политической расправы над оппонентами», — написала Параска в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что вместе со своими коллегами последовательно отстаивала политические взгляды, которые никогда не скрывала и которые разделяют сотни тысяч сограждан. «Увы, вместо того, чтобы способствовать диалогу власти и оппозиции, так называемые “внешние партнеры” напротив стараются заглушить наш голос и запугать санкциями», — подчеркнула она.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.