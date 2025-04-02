WSJ: Россия и Украина используют схожую тактику в отношениях с Трампом

Россия «вставляет палки в колеса» попыткам Трампа добиться прекращения огня на Украине и тянет время, между тем добиваясь успехов на поле боя и максимальных уступок на переговорах. Теперь такого же подхода начал придерживаться и Киев: он быстро согласился с предложением Вашингтона о завершении боевых действий, но начал медлить с подписанием соглашения о полезных ископаемых. Публично Украина соглашается на эту сделку, но пытается выиграть время, чтобы улучшить ее условия, говорится в статье.