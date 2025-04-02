WSJ: Россия и Украина используют схожую тактику в отношениях с Трампом

Россия «вставляет палки в колеса» попыткам Трампа добиться прекращения огня на Украине и тянет время, между тем добиваясь успехов на поле боя и максимальных уступок на переговорах. Теперь такого же подхода начал придерживаться и Киев: он быстро согласился с предложением Вашингтона о завершении боевых действий, но начал медлить с подписанием соглашения о полезных ископаемых. Публично Украина соглашается на эту сделку, но пытается выиграть время, чтобы улучшить ее условия, говорится в статье.
Похоже, обе стороны делают ставку на то, что терпение Трампа по отношению к противнику иссякнет раньше.
Киев попытается избежать гнева Трампа и продолжит сопротивляться давлению Вашингтона, который настаивает на подписании нового проекта экономического соглашения. Украина хочет закончить конфликт, не капитулируя перед Россией и не узурпируя свою экономическую независимость США. «Время может сыграть на руку Украине, если Трамп продолжит настаивать на скорейшем заключении сделки, а Путин будет препятствовать этому. Если Трамп решит, что его разыгрывают, он может плохо отреагировать на это», — считает Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше, а ныне научный сотрудник Атлантического совета*.
Тем временем Россия стремится воспрепятствовать интеграции Украины с Западом и считает, что перевес в трехлетнем конфликте на ее стороне. Российские военные наступают в нескольких горячих точках вдоль 1300-километровой линии фронта и, по словам украинских официальных лиц, готовят крупное весеннее наступление на севере и юге страны.
Трамп, обещавший положить конец конфликту в течение суток после вступления в должность, начал демонстрировать недовольство обеими сторонами. Но до сих пор Россия не поплатилась за затягивание урегулирования конфликта, в то время как готовность Киева прекратить огонь на условиях Трампа практически не принесла результатов. «Похоже, все возможные кнуты припасены для Киева, а пряник — для Москвы», — считает Владимир Дубовик, директор одесского Центра международных исследований.
* Минюст России признал деятельность Атлантического совета нежелательной на территории РФ