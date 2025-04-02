Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней

«На территории Крыма создан единый миграционный центр, который в себе включает весь спектр услуг. Там находятся работники здравоохранения, которые оказывают содействие в получении всех справок медицинских. Там же находится представители МВД и Крымского федерального университета, которые помогает получить знания, а затем сдать экзамен по русскому языку», — объяснил председатель Госкомнаца.