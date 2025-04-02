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Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Новый указ президента России Владимира Путина обязал граждан Украины до 1 сентября легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. В Крыму получить гражданство возможно за 10 дней, заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что органы федеральной миграционной службы работают пять дней в неделю как в Симферополе, так и в филиалах в регионах. А всех необходимых специалистов можно пройти за одно посещение.

«На территории Крыма создан единый миграционный центр, который в себе включает весь спектр услуг. Там находятся работники здравоохранения, которые оказывают содействие в получении всех справок медицинских. Там же находится представители МВД и Крымского федерального университета, которые помогает получить знания, а затем сдать экзамен по русскому языку», — объяснил председатель Госкомнаца.

Он также подчеркнул, граждане Украины из Херсонской, Запорожской областей и из Донецкой и Луганской народной республик имеют приоритет при прохождении процедуры получения российского паспорта.