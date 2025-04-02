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Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии

Генсек НАТО Рютте не стал комментировать учения России и Белоруссии Запад-2025.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать учения РФ и Белоруссии «Запад-2025», отметив, что они проходят «регулярно».

«У меня нет информации, которой я мог бы поделиться. Мы знаем, что эти учения проходят регулярно… но какой-то конкретной информации, которой я мог бы поделиться, у меня нет», — заявил он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое состоятся в Брюсселе 3—4 апреля.

Белорусско-российские стратегические учения «Запад-2025 “пройдут на территории Белоруссии в середине сентября.