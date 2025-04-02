Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии

«У меня нет информации, которой я мог бы поделиться. Мы знаем, что эти учения проходят регулярно… но какой-то конкретной информации, которой я мог бы поделиться, у меня нет», — заявил он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое состоятся в Брюсселе 3—4 апреля .