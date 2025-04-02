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Четыре физлица и три компании из России подпали под санкции США

Министерство финансов США внесло в санкционные списки четырех физических лиц, три юридических лица и один российский сухогруз. Об этом 2 апреля говорится в опубликованном документе на сайте ведомства.

Источник: AP 2024

В санкционный список включены четыре физлица, которые, по словам американского минфина, связаны с «Исламским государством» (ИГ, признано террористическим и запрещено на территории РФ).

Среди компаний под ограничения попали ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп», а также ООО «Скай Фрейм».

К тому же под санкции попало судно AM THESEUS, зарегистрированное под российским флагом.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа может пойти на ужесточение экономических санкций против России.