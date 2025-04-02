Четыре физлица и три компании из России подпали под санкции США

В санкционный список включены четыре физлица, которые, по словам американского минфина, связаны с «Исламским государством» (ИГ, признано террористическим и запрещено на территории РФ).
Среди компаний под ограничения попали ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп», а также ООО «Скай Фрейм».
К тому же под санкции попало судно AM THESEUS, зарегистрированное под российским флагом.
Ранее, 1 апреля, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа может пойти на ужесточение экономических санкций против России.