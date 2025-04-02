Молдавия обвинила ПМР в стремлении завести переговоры в тупик

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики стремятся завести переговоры по приднестровскому урегулированию в тупик, говорится в сообщении молдавского Бюро по реинтеграции.
«Следуя навязанной извне повестке дня, противоречащей интересам граждан обоих берегов Днестра, Тирасполь стремится завести диалог в тупик и посеять недоверие в обществе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.
Молдавское бюро по реинтеграции заявляет, что переговоры представителей Молдавии и Приднестровья в формате «1+1», которые были запланированы на 3 апреля, были вновь заблокированы Тирасполем, так как его политический представитель отвергает как идею встречи в штаб-квартире миссии ОБСЕ в Кишиневе, так и идею видеоконференции, настаивая на ее организации в Бендерах, на территории Приднестровья. «Мы считаем, что такой подход абсолютно контрпродуктивный, свидетельствует о нежелании Тирасполя восстанавливать диалог и решать накопившиеся за столом переговоров проблемы», — говорится в сообщении.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата «5+2» из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате «1+1», которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.