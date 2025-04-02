Молдавия обвинила ПМР в стремлении завести переговоры в тупик

Молдавское бюро по реинтеграции заявляет, что переговоры представителей Молдавии и Приднестровья в формате «1+1», которые были запланированы на 3 апреля, были вновь заблокированы Тирасполем, так как его политический представитель отвергает как идею встречи в штаб-квартире миссии ОБСЕ в Кишиневе, так и идею видеоконференции, настаивая на ее организации в Бендерах, на территории Приднестровья. «Мы считаем, что такой подход абсолютно контрпродуктивный, свидетельствует о нежелании Тирасполя восстанавливать диалог и решать накопившиеся за столом переговоров проблемы», — говорится в сообщении.