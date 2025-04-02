Daily Mail узнала о намерении США и Израиля нанести удар по Ирану

Решение об усилении давления на Иран связано с получением данных о продвижении ядерной программы Тегерана. Источник Daily Mail сказал, что иранцы стали ближе к достижению своей цели, чем это может быть «комфортно» для других стран. Кроме того, Израиль считает Иран ответственным за атаку 7 октября 2023 года, которая стала началом нынешней войны Израиля и ХАМАС.