Politico узнала о скором изменении роли Маска в Белом доме

Маск 20 января, в день инаугурации Трампа, сделал жест, похожий на фашистское приветствие — дважды вскинул правую руку от сердца. Немецкие нацисты использовали похожее движение, при котором рука поднималась вперед из любого положения. Демонстрация этого жеста как нацистской символики в ряде стран, в том числе и в России, запрещена. Комментируя ситуацию, Маск заявил, что «нападки в стиле “вы все Гитлеры” уже надоели».