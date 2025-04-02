Последние зарубежные новости за 2 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Союзники США в НАТО сомневаются в необходимости увеличения оборонных расходов до 5% ВВП на фоне заявлений Вашингтона о снижении угрозы от России. Однако страны альянса готовы поднять минимальный уровень трат на оборону с 2% до 3% ВВП.