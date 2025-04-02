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Последние зарубежные новости за 2 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 2 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

WP: команда Трампа подсчитывает стоимость содержания Гренландии

Источник: AP 2024

Администрация Трампа анализирует стоимость возможного содержания Гренландии как американского штата. По данным газеты, рассматриваются расходы на госуслуги для 58 тыс. жителей и доходы от добычи ресурсов.

AP: в НАТО не понимают, зачем увеличивать расходы на оборону

Источник: AP 2024

Союзники США в НАТО сомневаются в необходимости увеличения оборонных расходов до 5% ВВП на фоне заявлений Вашингтона о снижении угрозы от России. Однако страны альянса готовы поднять минимальный уровень трат на оборону с 2% до 3% ВВП.

Walla: США допускают непрямые переговоры с Ираном, но наращивают силы в регионе

Источник: AP 2024

Белый дом допускает непрямые переговоры с Ираном по ядерному соглашению при посредничестве Омана. Хотя Вашингтон предпочитает прямой диалог, формат непрямых контактов также рассматривается. США при этом наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке.

WSJ: Россия и Украина применяют схожую тактику в отношении Трампа

Источник: AP 2024

Россия и Украина затягивают процесс урегулирования конфликта, несмотря на давление США, пишет WSJ. Москва добивается максимальных уступок на переговорах, а Киев медлит с подписанием экономического соглашения.

NYT узнала, почему солдаты США поехали на БТР в болото в Литве

Источник: Reuters

Во время учений в Литве бронемашина M88 Hercules сбилась с курса и затонула в болоте. Четверо американских военных были объявлены пропавшими 25 марта. Их тела нашли 31 марта. В поисках участвовали военные Литвы, США, Польши и Эстонии.