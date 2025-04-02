Генсек НАТО Рютте отреагировал на совместные учения Беларуси и РФ «Запад-2025»

Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции отреагировал на совместные учения Беларуси и России «Запад-2025», передает РИА Новости.
Рютте отказался прокомментировать проведение совместных учений Беларуси и России, отметив, что они проходят регулярно. Генсек НАТО добавил, что у него нет информации, которой он мог быть поделиться.
Напомним, Минобороны Беларуси, что учение с Россией «Запад-2025» пройдет в середине сентября.
Кстати, три крупных учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2025 году.
Тем временем МИД Беларуси отреагировал на план Латвии построить АЭС.