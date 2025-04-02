Путин направил телеграмму Лукашенко и пожелания белорусам

Президент России Владимир Путин 2 апреля 2025 года направил президенту Беларуси Александру Лукашенко телеграмму и поздравил главу государства и белорусов с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом информирует сайте Кремля.
— Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси, — подчеркнул президент России в поздравлении.
Путин акцентировал внимание на том, что отношения между двумя странами, которые основываются на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости, развиваются динамично на всех направлениях. Он заметил, что планомерно совершенствуются институты, а также механизмы Союзного государства.
Президент России заявил, что в нынешней непростой обстановке особое значение имеет координация усилий Беларуси и России в сферах внешней политики, безопасности, обороны. Вместе с тем особое значение имеет и реализация программ, которые направлены на укрепление финансово-экономического и научно-технологического суверенитета.
Путин выразил уверенность, что две страны и далее будут наращивать взаимовыгодные союзнические связи — на благо братских народов, а также в интересах обеспечения безопасности, стабильности на евразийском пространстве.
— От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам — счастья и процветания, — заявил Владимир Путин.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину, сказав про интенсивный политический диалог.
Кроме того, Лукашенко сказал про символ подлинного братства 2 апреля.
Вместе с тем глава государства подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти: «Запрет на вмешательство госорганов в компетенции друг друга, на необоснованное проведение совещаний».