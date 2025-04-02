Путин направил телеграмму Лукашенко и пожелания белорусам

Путин акцентировал внимание на том, что отношения между двумя странами, которые основываются на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости, развиваются динамично на всех направлениях. Он заметил, что планомерно совершенствуются институты, а также механизмы Союзного государства.