WSJ: Киев не хочет капитулировать перед РФ и отдавать США ресурсы

Киев не хочет подписывать сделку по редкоземельным металлам с США и намеренно тянет время, чтобы улучшить ее условия, сообщила WSJ. При этом в случае неподписания соглашения Украина грозится навлечь на себя гнев Белого дома. Ранее Дональд Трамп уже заявил, что у Владимира Зеленского будут большие проблемы, если он помешает заключению сделки. Газета Le Point назвала ее кабальной и недоработанной и рассказала, что соглашение предполагает добычу ископаемых в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе.