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Келлог рассказал о возможных санкциях США против России

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Новые антироссийские санкции со стороны США могут быть нацелены на замороженные суверенные активы РФ, а также на попытки остановить транспортировку российской нефти, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

Источник: AP 2024

«Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть», — сказал он.

В частности, Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США с целью блокировать движение судов с российской нефтью, добавив, что считает указанные меры «экстремальными».

Вместе с тем американский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время сфокусирован на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине.

«Если мы достигнем 30-дневного прекращения огня, чего мы хотим, всеобъемлющего прекращения огня, это означает воздух, море и суша, то это будет самым важным этапом, и именно к этому мы стремимся в ближайшем будущем», — подчеркнул Келлог.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.