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Глава Екатеринбурга рассказал о встречах с Денисом Паслером

Мэр Екатеринбурга помогает погрузиться в повестку Денису Паслеру.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов почти ежедневно проводит рабочие встречи с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Об этом Алексей Орлов рассказал во время обхода Дендропарка.

— Он постепенно погружается в работу. Ее много, она интересная. Человек работоспособный, с большим опытом. Я не думаю, что ему нужно много времени, чтобы погрузиться в повестку области, — рассказал Алексей Орлов.

Напомним, что пост врио губернатора региона Денис Паслер занял 25 марта. Официально его представили в резиденции губернатора 28 марта. Сам же Паслер отметил, что был рад вернуться в родной регион.