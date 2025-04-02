Глава Екатеринбурга рассказал о встречах с Денисом Паслером

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов почти ежедневно проводит рабочие встречи с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Об этом Алексей Орлов рассказал во время обхода Дендропарка.
— Он постепенно погружается в работу. Ее много, она интересная. Человек работоспособный, с большим опытом. Я не думаю, что ему нужно много времени, чтобы погрузиться в повестку области, — рассказал Алексей Орлов.
Напомним, что пост врио губернатора региона Денис Паслер занял 25 марта. Официально его представили в резиденции губернатора 28 марта. Сам же Паслер отметил, что был рад вернуться в родной регион.