The Telegraph узнала о сомнениях команды Трампа насчет перемирия к Пасхе

31 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп недоволен «комментариями, сделанными лидерами обеих сторон» конфликта на Украине. Днем ранее глава государства в интервью NBC заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за предложения Владимира Путина. Тот высказал идею, что на Украине можно было бы ввести временное управление под эгидой ООН для проведения там выборов. Благодаря этому в Киеве появится власть, с которой можно будет заключить мирные договоренности, указывал глава государства.