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CNN: Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, пишет CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, вскоре он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, прибывшим в Вашингтон после февраля 2022 года. По данным CNN, на переговорах со Стивом Уиткоффом планируется обсудить «укрепление отношений между странами». Для выдачи визы с Дмитриева временно сняли американские санкции, сообщал телеканал.

18 февраля Кирилл Дмитриев в составе российской делегации прибыл в Эр-Рияд, где проходили переговоры с американскими представителями. Дмитриев был привлечен для обсуждения экономических связей между Россией и США. Сам он сообщал, что Москва передала Вашингтону несколько предложений о сотрудничестве в инвестиционно-экономической сфере.