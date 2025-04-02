CNN: Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом

Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, прибывшим в Вашингтон после февраля 2022 года. По данным CNN, на переговорах со Стивом Уиткоффом планируется обсудить «укрепление отношений между странами». Для выдачи визы с Дмитриева временно сняли американские санкции, сообщал телеканал.
18 февраля Кирилл Дмитриев в составе российской делегации прибыл в Эр-Рияд, где проходили переговоры с американскими представителями. Дмитриев был привлечен для обсуждения экономических связей между Россией и США. Сам он сообщал, что Москва передала Вашингтону несколько предложений о сотрудничестве в инвестиционно-экономической сфере.