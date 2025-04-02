Маск прекратит работу на власти США после выполнения задач в DOGE

Она прокомментировала в соцсети X публикацию газеты Politico. Как в ней утверждается, американский президент Дональд Трамп заявил своим приближенным, что политическая роль, которую играет Маск, в ближайшие недели уменьшится. По словам источников издания, Маск будет в основном заниматься бизнесом «и играть вспомогательную роль» с точки зрения политики, вероятно, «сохранив за собой роль неофициального советника» Трампа.