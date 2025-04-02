Маск прекратит работу на власти США после выполнения задач в DOGE

Она прокомментировала в соцсети X публикацию газеты Politico. Как в ней утверждается, американский президент Дональд Трамп заявил своим приближенным, что политическая роль, которую играет Маск, в ближайшие недели уменьшится. По словам источников издания, Маск будет в основном заниматься бизнесом «и играть вспомогательную роль» с точки зрения политики, вероятно, «сохранив за собой роль неофициального советника» Трампа.
«Эта сенсация — мусор», — подчеркнула Ливитт. «Илон Маск и президент Трамп публично говорили, что Илон прекратит работу на правительство в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет выполнена», — добавила она.
Трамп 31 марта, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил, что Маск в какой-то момент вернется к своему бизнесу. Вместе с тем американский лидер заверил, что намерен держать Маска во власти столько, сколько возможно.
Трамп ранее объявил о ряде мер по сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией. С этой целью он поручил миллиардеру курировать работу ведомства по повышению эффективности работы правительства. Маск заявлял, что рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн. Принятые DOGE меры привели к увольнению тысяч сотрудников ведомств и приостановке многих программ финансовой помощи.