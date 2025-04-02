Келлог: новые санкции могут ударить по замороженным активам и теневому флоту РФ

Минфин США исключил из санкционных списков жену Бориса Ротенберга и ввел ограничения против четырех физлиц, трех компаний и российского судна. Ранее журналистка Fox News Джеки Хейнрич сообщала, что Вашингтон оценивает эффективность рестрикций на 3 из 10 и не исключает их ужесточения. На следующий день американские сенаторы выдвинули законопроект о первичных и вторичных ограничениях против России за возможную эскалацию украинского конфликта. В чем они заключаются в материале Газеты.Ru .