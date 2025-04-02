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В США захотели смягчить напряженность после слов Трампа о Путине

Соединенные Штаты хотят смягчить напряженность после высказываний американского президента Дональда Трампа о главе России Владимире Путине. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2024

«Ожидается, что спецпосланник США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. Это попытка сгладить напряженность после того, как президент Дональд Трамп выразил недовольство своим коллегой Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Ранее телеканал CNN сообщил о прибытии главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

До этого Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за высказываний Путина о властях Украины и лидере страны Владимире Зеленском. По его словам, комментарии «попали не по адресу».