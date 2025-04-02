В США захотели смягчить напряженность после слов Трампа о Путине

«Ожидается, что спецпосланник США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. Это попытка сгладить напряженность после того, как президент Дональд Трамп выразил недовольство своим коллегой Владимиром Путиным», — говорится в публикации.
Ранее телеканал CNN сообщил о прибытии главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Вашингтон.
До этого Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за высказываний Путина о властях Украины и лидере страны Владимире Зеленском. По его словам, комментарии «попали не по адресу».