В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии

Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене.