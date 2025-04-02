В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии

«Второго апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Х. Лилля совершили очередной акт государственного вандализма, уничтожив на Таллинском военном кладбище монументы в честь павших смертью храбрых балтийских моряков, солдат и офицеров», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства.
Посольство призвало прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от нацизма, и отметило, что эстонские власти уже не в первый раз уничтожают памятники советским войскам, в то же самое время чествуя легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС».
Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене.
Ранее в городе Нарве у границы с Россией по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.