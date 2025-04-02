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Трамп вводит 25-процентные пошлины на импорт автомобилей с 3 апреля 2025 года

Трамп заявил, что пытается избавиться от зависимости США от импорта в сфере автопрома 25-процентными пошлинами.

Источник: Комсомольская правда

В США вводятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков. Также эта мера коснется импорта автозапчастей, пошлины на них будут введены не позднее 3 мая. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп, апеллируя при этом к необходимости «защитить национальную безопасность».

«Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США», — сказано в документе. Полностью он опубликован в Федеральном регистре правительства США и предусматривает не только введение пошлин, но и создание механизма по расширению облагаемых ими товаров.

Трамп заявил, что США является «зависимой от импорта страной в сфере автопрома», так как лишь половина продаваемых на внутреннем рынке авто производится местными компаниями.

Напомним, после неоднократных угроз Трампа о введении пошлин в Европе задумали нанести ответный удар по США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, заявила, что в случае необходимости ЕС могут ввести повышенные пошлины против США. Политик отметила, что нужно разговаривать с президентом США Дональдом Трампом «с позиции силы».

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не увеличивать пошлины на товары «ближайших союзников» Америки.