Трамп вводит 25-процентные пошлины на импорт автомобилей с 3 апреля 2025 года

В США вводятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков. Также эта мера коснется импорта автозапчастей, пошлины на них будут введены не позднее 3 мая. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп, апеллируя при этом к необходимости «защитить национальную безопасность».