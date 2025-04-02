Трамп объявил всему миру таможенную войну

Пошлины на товары из стран ЕС составят 20%, сказал Трамп.
США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС, а также 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп и отметил, что таможенный тариф для всех стран составит 10%.
«Таможенный тариф для всех стран будет в размере 10%», — сказал Трамп на выступлении, посвященном введению новых тарифов. Там же он озвучил решение ввести пошлины на товары из стран Евросоюза и импорт легковых авто и грузовиков. Трансляцию мероприятия вел C-Span.
Отмечается, что самый высокий тариф вводится против Камбоджи (49%). Под серьезные ограничения также попали Китай (34%), Вьетнам (46%), Тайвань (32%), Таиланд (36%) и другие.
О том, что новые пошлины Трампа затронут все страны, писали СМИ в конце марта. Сам лидер тогда предупредил, что США введут тарифы на импорт авто и запчастей к ним.