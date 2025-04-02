Премьер Дании Фредериксен уверена, что США не захватят Гренландию

Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции в Нууке, столице Гренландии, что Соединенные Штаты за захватят остров.
«Гренландия принадлежит гренландцам, и Соединенные Штаты не захватят Гренландию. И, естественно, это то, что мы скажем все вместе в течение следующих нескольких дней», — передает слова премьера Danmarks radio.
Фредериксен прибыла в Гренландию с трехдневным визитом 2 апреля впервые после мартовских выборов. В рамках визита запланированы переговоры с новоизбранным премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном, а также встречи с членами формирующегося кабинета министров.
Формирование нового коалиционного правительства Гренландии, состоящего из представителей четырех партий, было анонсировано 28 марта. Возглавил правительство 33-летний Нильсен, лидер партии «Демократы». В коалицию также вошли партии «Народное сообщество», «Вперед» и «Солидарность». Ожидается, что парламент Гренландии утвердит новый состав правительства в ближайшее время.