РФ отсутствует в списке стран, против которых США вводят таможенные пошлины

Так, с товаров Казахстана, который ранее ввел пошлины на продукцию США в 54%, Вашингтон будет взимать 27%, с продукции Молдавии (61% против США) — 31%, на товары из Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана (у всех 10% против США) введены тарифы в размере 10%. Кроме того, будут введены пошлины на товары из Афганистана — 10%, Бразилии — 10%, Великобритании — 10%, Израиля — 17%, Ирака — 39%, Ирана — 10%, Саудовской Аравии — 10%, Сирии — 41%, Турции — 10%, ЮАР — 30%.
В августе 2024 года экспорт России в Соединенные Штаты упал с июльских $295,3 млн до $84,4 млн. Согласно данным американских властей, этот показатель стал самым низким с января 1993 года, когда он составлял $47,4 млн. В целом за 2024 год объем импорта российских товаров в США составил $3 млрд против $4,57 млрд в 2023 году и $14,44 млрд в 2022 году. Такое сокращение связано с введенными против Москвы американскими санкциями и торговыми ограничениями из-за СВО.