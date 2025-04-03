РФ отсутствует в списке стран, против которых США вводят таможенные пошлины

В августе 2024 года экспорт России в Соединенные Штаты упал с июльских $295,3 млн до $84,4 млн. Согласно данным американских властей, этот показатель стал самым низким с января 1993 года, когда он составлял $47,4 млн. В целом за 2024 год объем импорта российских товаров в США составил $3 млрд против $4,57 млрд в 2023 году и $14,44 млрд в 2022 году. Такое сокращение связано с введенными против Москвы американскими санкциями и торговыми ограничениями из-за СВО.