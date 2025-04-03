США с 3 апреля вводят таможенные пошлины на импорт автомобилей в размере 25%

Пошлины в размере 25% будут вступать в силу поэтапно. Для машин они начнут действовать уже 3 апреля, для запчастей — не позднее 3 мая.
«Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США», — говорится в тексте.
Также в документе указано, что эта угроза лишь возросла в последнее время, несмотря на попытки договориться с Евросоюзом и Японией. Лишь половина продаваемых в Штатах машин производится на предприятиях в Америке, а это «подрывает индустриальную базу» страны.
Ранее Евросоюз пообещал «мощно» ответить Вашингтону в случае введения новых пошлин. Брюссель готов задействовать все доступные инструменты, чтобы нанести зеркальный удар по американской экономике, объявили в ЕК.