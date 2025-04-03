Новости СВО. Освобождены Лобковое и Весёлое, ВСУ выбили из Александрополя, ЦРУ раскрыло оружейный бизнес на Украине, 3 апреля

В Курской области за последние сутки ликвидировано до 150 боевиков ВСУ. Вместе с ними уничтожено два пункта управления беспилотниками. Появились сообщения об освобождении села Гуево, но они оказались преждевременными. В группировке «Север» пояснили, что бои ещё продолжаются и в это же время идёт эвакуация мирного населения из этого населённого пункта.