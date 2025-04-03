Как старшая внучка Бориса Ельцина хает Россию, поддерживает Украину и что её связывает с предателями

Складывается впечатление, что Екатерина Сорокина недалеко ушла от людей со статусом иноагента и даже экстремиста. На её аватарке в запрещённых соцсетях реют флаги Украины и ЛГБТ**. Все её посты воспринимаются не иначе, как проклятья в адрес России, прославление Незалежной и репосты самых отмороженных русофобов. Она цитирует Тамару Эйдельман*, Максима Покровского* и Монеточку*, плачет по осуждённой за оправдание терроризма Евгении «мобики-гробики» Беркович** и, судя по всему, сочувствует боевикам, устроившим теракт в «Крокус сити холле». Она призывает донатить Украине, празднует «день вышиванки» и «день борьбы с гомофобией», сравнивает Россию с гитлеровской Германией, не порицает украинских неонацистов за поджог одесского Дома профсоюзов, тиражирует информацию, похожую на фейки о наших Вооружённых силах, порочит нашу Победу в Великой Отечественной войне.