Трамп объявил о пошлине в 10% на весь импорт и анонсировал эру процветания США

Согласно представленным данным, Вашингтон вводит увеличенные пошлины в отношении ряда стран следующего размера: Китай — 34%, Европейский союз — 20%, Вьетнам — 46%, Тайвань — 32%, Япония — 24%, Южная Корея — 25%, Таиланд — 36%, Швейцария — 31%, Индонезия — 32%, Малайзия — 24%, Камбоджа — 49%, Великобритания — 10%, Южная Африка — 30% и так далее.
«Это один из самых важных дней в истории Америки. Это наша Декларация экономической независимости. Годами трудолюбивые американские граждане были вынуждены сидеть в стороне, пока другие страны богатели и становились могущественными. Но теперь пришло наше время процветать», — подчеркнул Трамп.
Он уверен, что новые меры приведут к «золотому веку» для США, а рабочие места вернутся в страну. Трамп также отметил, что Штаты больше не будут покрывать бюджетный дефицит других государств. Ранее американцы «заботились обо всём мире», но теперь приоритетом станет поддержка собственных рабочих.
Ранее также стало известно, что Соединённые Штаты введут пошлины на импорт любых легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей. Увеличенные на 25% тарифы будут вступать в силу поэтапно.