Трамп объявил о пошлине в 10% на весь импорт и анонсировал эру процветания США

«Это один из самых важных дней в истории Америки. Это наша Декларация экономической независимости. Годами трудолюбивые американские граждане были вынуждены сидеть в стороне, пока другие страны богатели и становились могущественными. Но теперь пришло наше время процветать», — подчеркнул Трамп.