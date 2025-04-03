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Маск назвал сообщения о его уходе с госслужбы фейком

Маск уйдёт с госслужбы, когда завершится его работа в DOGE.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Соединённых Штатов Илон Маск заявил, что информация о том, что он якобы в ближайшие недели покинет свой пост, является «фейком».

Он прокомментировал пост пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт о том, что Маск уйдёт с госслужбы только тогда, когда его работа в Департаменте будет завершена.

Она опровергла сообщения средств массовой информации о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы рассказал своему окружению о предстоящем уходе Маска. Левитт назвала такие сообщения «мусором».

«Да, фейковые новости», — написал Маск.

Посты Левитт и Маска обнародованы в соцсети X*.

Напомним, в марте свыше 400 человек в городе Роквилл в американском штате Мэриленд приняли участие в акции против деятельности Маска на посту главы Департамента эффективности правительства Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.