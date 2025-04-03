Захарова отреагировала на сообщения о пропуске Хегсета встречи по Украине

«Глава минобороны США впервые пропустит заседание “Рамштайн” по предоставлению военной помощи Украине», — написала она со ссылкой на СМИ.
Захарова иронично добавила: «экипаж прощается и желает хорошего полёта».
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала сообщения о том, что глава минобороны США впервые пропустит заседание по военной помощи Украине.
«Глава минобороны США впервые пропустит заседание “Рамштайн” по предоставлению военной помощи Украине», — написала она со ссылкой на СМИ.
Захарова иронично добавила: «экипаж прощается и желает хорошего полёта».