США впервые проигнорируют важнейший военный саммит по Украине

По данным агентства, это первый случай, когда подобная встреча с участием более 50 западных стран состоится без главы Пентагона. Отсутствие Хегсета станет ещё одним сигналом для Европы о том, что администрацию Дональда Трампа всё меньше интересует украинский вопрос.