США впервые проигнорируют важнейший военный саммит по Украине

«Хегсет не присоединится к ним лично и, как ожидается, не присоединится к ним виртуально», — говорится в статье.
По данным агентства, это первый случай, когда подобная встреча с участием более 50 западных стран состоится без главы Пентагона. Отсутствие Хегсета станет ещё одним сигналом для Европы о том, что администрацию Дональда Трампа всё меньше интересует украинский вопрос.
Ранее в Польше заявили, что Вашингтон не консультировался с участниками НАТО перед приостановкой поставок вооружения Киеву. Ситуация «очень серьёзная», встревожились в Варшаве.