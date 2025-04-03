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США хотят разрядить обстановку после острых заявлений Трампа о Путине

США предпримут шаги для ослабления напряжённости после высказываний американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

Напомним, что недавно американские СМИ писали о «ярости» и «гневе» главы Белого дома из-за высказываний Путина об Украине. При этом в прессе добавили, якобы эмоции Трампа «быстро рассеиваются».

«Ожидается, что специальный посланник США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне со старшим российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым в попытке сгладить напряжённость», — говорится в статье.

Ранее на публикации западной прессы отреагировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, упомянутые высказывания Трампа были изложены в СМИ без точных цитат, что ставит под сомнение их достоверность.