Захарова одной фразой пошутила над решением США пропустить «Рамштайн»

Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала решение главы Пентагона Пита Хегсета пропустить заседание в формате Рамштайн по предоставлению военной помощи Украине. Об этом она написала в соцсетях.