Захарова одной фразой пошутила над решением США пропустить «Рамштайн»

Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала решение главы Пентагона Пита Хегсета пропустить заседание в формате «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине. Об этом она написала в соцсетях.
«Экипаж прощается. И желает хорошего полета», — написала дипломат в своем telegram-канале.
Глава Минобороны США впервые пропустит саммит «Рамштайн». Ранее Хегсет отказался присутствовать на встрече 50 стран для координации военной поддержки Украины. Коалиция соберется 11 апреля в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании.