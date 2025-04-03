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Захарова одной фразой пошутила над решением США пропустить «Рамштайн»

Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала решение главы Пентагона Пита Хегсета пропустить заседание в формате Рамштайн по предоставлению военной помощи Украине. Об этом она написала в соцсетях.

Представитель МИД РФ с иронией прокомментировала отказ главы Пентагона ехать на саммит в ЕС.

Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала решение главы Пентагона Пита Хегсета пропустить заседание в формате «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине. Об этом она написала в соцсетях.

«Экипаж прощается. И желает хорошего полета», — написала дипломат в своем telegram-канале.

Глава Минобороны США впервые пропустит саммит «Рамштайн». Ранее Хегсет отказался присутствовать на встрече 50 стран для координации военной поддержки Украины. Коалиция соберется 11 апреля в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании.