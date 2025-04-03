Пушков: Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп стремится создать нечто вроде Гипер-Америки, однако существует риск не справиться с многочисленными вызовами, на которые ему придется реагировать.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что Трамп уже ввел 34% тарифы на китайский импорт, ранее установив 25% пошлины на зарубежные автомобили.
Кроме того, американский лидер высказывает амбиции по расширению влияния на Канаду, Гренландию и Панамский канал, а также на добычу полезных ископаемых и атомную энергетику Украины. Сенатор подчеркнул, что с таким количеством направлений борьба может оказаться слишком сложной для США.
Между тем стало известно, что Россия не вошла в перечень из 185 стран, на товары которых администрация США вводит взаимные таможенные пошлины.