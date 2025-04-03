Пушков: Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить

Кроме того, американский лидер высказывает амбиции по расширению влияния на Канаду, Гренландию и Панамский канал, а также на добычу полезных ископаемых и атомную энергетику Украины. Сенатор подчеркнул, что с таким количеством направлений борьба может оказаться слишком сложной для США.