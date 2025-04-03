Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить

Сенатор считает, что американский лидер окружил себя большим количеством рингов, на которых ему придется вести борьбу.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп стремится создать нечто вроде Гипер-Америки, однако существует риск не справиться с многочисленными вызовами, на которые ему придется реагировать.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что Трамп уже ввел 34% тарифы на китайский импорт, ранее установив 25% пошлины на зарубежные автомобили.

Кроме того, американский лидер высказывает амбиции по расширению влияния на Канаду, Гренландию и Панамский канал, а также на добычу полезных ископаемых и атомную энергетику Украины. Сенатор подчеркнул, что с таким количеством направлений борьба может оказаться слишком сложной для США.

Между тем стало известно, что Россия не вошла в перечень из 185 стран, на товары которых администрация США вводит взаимные таможенные пошлины.