Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перепутала понятия «перемирие» и «мир», когда высказалась о том, что Российская Федерация якобы не заинтересована в мире, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«В дипломатии очень важна точность формулировок. В данном случае девушка явно смешивает два разных понятия — перемирие и мир. Ну ничего, опыт в международных делах приходит с годами», — написал он в Telegram.
Ульянов уточнил, что по словам Каллас, Киев «ещё три недели назад заявил о готовности к перемирию без предварительных условий», а «российская сторона до сих пор этого не сделала». Каллас сделала вывод, что РФ «играет в игры и вовсе не заинтересована в мире».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что целью урегулирования украинского конфликта должно являться не краткое перемирие и «передышка для перегруппировки сил», а долгосрочный мир.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз назвал Каллас самой глупой в ЕС после её слов о мировом конфликте.
Политик из Франции Флориан Филиппо выразил мнение, что Каллас желает начать вооружённый конфликт с РФ и назвал её «ничтожеством».