Постпред Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира

Ульянов уточнил, что по словам Каллас, Киев «ещё три недели назад заявил о готовности к перемирию без предварительных условий», а «российская сторона до сих пор этого не сделала». Каллас сделала вывод, что РФ «играет в игры и вовсе не заинтересована в мире».