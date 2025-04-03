КСИР: Иран пересмотрит оборонную доктрину при военной агрессии

Иран готов пересмотреть свою оборонную стратегию и ядерную программу, если угрозы против них будут реализованы, а военная агрессия лишь ускорит развитие его атомной промышленности, заявил генерал Ядолла Джавани, заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Он подчеркнул, что в случае реализации угроз в отношении иранской ядерной программы, страна внесет изменения в свою оборонную доктрину, при этом цели пересмотра полностью ясны.
Джавани отметил, что никакие заявленные цели военной агрессии, включая уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана, не будут достигнуты. Наоборот, такие действия лишь ускорят развитие атомной отрасли Ирана, что изменит баланс сил как в регионе, так и на международной арене.
Кроме того, он добавил, что несмотря на возможные ущербы от США и Израиля, ответный удар Ирана будет значительно более мощным.
Ранее стало известно, что США и Израиль готовят «сокрушительные удары» по Ирану. Целью удара является ликвидация «угрозы», якобы исходящей от ядерной программы Тегерана.