КСИР: Иран пересмотрит оборонную доктрину при военной агрессии

Джавани отметил, что никакие заявленные цели военной агрессии, включая уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана, не будут достигнуты. Наоборот, такие действия лишь ускорят развитие атомной отрасли Ирана, что изменит баланс сил как в регионе, так и на международной арене.