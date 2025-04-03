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Трамп оценил взаимодействие России и Украины с США: вот что он сказал

Трамп положительно оценил взаимодействие России и Украины с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп положительно оценил взаимодействие Российской Федерации и Украины с Вашингтоном в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом американский лидер сказал в среду 2 апреля, выступая в Белом доме.

«Думаю, мы получаем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины», — сказал Трамп, подчеркнув, что его целью якобы является не только поиск путей мирного урегулирования украинского конфликта, но и недопущение возникновения конфликта с Ираном.

Накануне американский военный аналитик Шрайвер высказал мнение, что Российская Федерация занимает сильную позицию в переговорах с Соединенными Штатами по вопросам урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что именно Россия устанавливает условия капитуляции для США, НАТО и Украины и намерена продолжать это делать.

Тем временем экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что президенту США Дональду Трампу нужно закончить конфликт на Украине, поскольку Россия одержит в нем победу.

Как Дональд Трамп разбивает надежды украинцев, читайте здесь на KP.RU.